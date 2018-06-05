الرئىس الأميركي: أملك السلطة المطلقة للعفو عن نفسي

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه لم يرتكب أية مخالفة، لكنه يملك السلطة القانونية المطلقة للعفو عن نفسه، مكرراً بذلك ما قاله محاموه في مذكرة للمحقق الأميركي الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وذكر الرئيس الأميركي دونالد، أن لديه السلطة للعفو عن نفسه في قضية التواطؤ الروسي، مؤكداً أيضاً براءته في التحقيق الذي يجريه مستشار خاص.

وكتب ترامب في تغريدة: «كما ذكر الكثير من خبراء القانون: أنا لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي ولكن لماذا أفعل هذا في حين أنني لم أقترف أي خطأ؟».

ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر فيما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية 2016، وفيما إذا كان مسؤولون روس تواصلوا مع أعضاء من حملة ترامب، وفيما إذا كان الرئيس مذنباً بعرقلة سير العدالة.

ومضى ترامب ليقول إن تعيين مولر من قبل نائب الادعاء العام رود روزنستين في مايو 2017 يخالف الدستور الأميركي.

وكتب ترامب في تغريدة: «تعيين المستشار الخاص غير دستوري بالمرة. وعلى الرغم من ذلك، لعبنا اللعبة لأنني على عكس الديمقراطيين لم أقترف خطأ».

وأثيرت قضية العفو عن النفس بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز خطاباً من محاميي ترامب لمولر، قالوا فيه إنه لا يمكن إدانته، أو استدعاؤه من قبل المحكمة أو إدانته بعرقلة سير العدالة بسبب منصبه ككبير مسؤولي إنفاذ القانون.