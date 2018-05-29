متطرفون يقطعون رؤوس 10 أشخاص في موزمبيق

عثر على عشرة أشخاص قتلوا بقطع الرأس الأحد في أقصى شمال موزمبيق في هجوم نسب إلى جماعة إسلامية نفذت عدة عمليات عنيفة في المنطقة، وفق ما علم الثلاثاء من مصادر محلية متطابقة.

وقال ممثل الحكومة في منطقة بالما ديفيد ماشيمبوكو لفرانس برس "لقد بلغنا نبأ هذه الفاجعة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت إدارة الشرطة في موزمبيق عقد مؤتمر صحافي بعد الظهر في العاصمة مابوتو.

وأفادت مصادر محلية عدة لوكالة فرانس برس أن الهجوم تم فجر الأحد في قريبة مونجان في منطقة كابو ديلغادو القريبة من الحدود.

وقال أحد السكان رافضا الكشف عن هويته أن بين الضحايا أطفالاً وكبير القرية.

مصدر محلي آخر قال لـ " فرانس برس " .. استهدفوا القرية لأنها زودت الشرطة بمعلومات حول مكان اختباء المجموعة".

وكانت الحركة المعروفة باسم "الشباب" هاجت في أكتوبر الماضي الشرطة والجيش في مدينة موسيمبوا دا برايا.