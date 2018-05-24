ترامب يحذر كوريا الشمالية من أي عمل متهور

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوريا الشمالية الخميس من أي خطوة "طائشة" او "متهورة" بعد أن ألغى قمة مرتقبة مع كيم جونغ اون الشهر المقبل.

وقال ترامب إن كوريا الجنوبية واليابان على استعداد للرد الى جانب الولايات المتحدة على اي "خطوة طائشة او متهورة تتخذها كوريا الشمالية".

واضاف "امل ان تكون هناك امور ايجابية فيما يتعلق بمستقبل كوريا الشمالية (...) لكن إذا لم يحدث ذلك فنحن مستعدون أكثر من اي وقت مضى".

واكد انه "في غضون ذلك، ستستمر عقوباتنا القوية، انها أقوى العقوبات المفروضة على الاطلاق، كما ستستمر حملة الضغوط القصوى".