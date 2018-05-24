ترامب يلغي القمة مع زعيم كوريا الشمالية

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وذلك في خطاب نشره البيت الأبيض.

وكانت القمة مقررة يوم 12 يونيو في سنغافورة.

وقال ترامب في الخطاب "كنت أتطلع جدا لأن أكون معك هناك...للأسف نتيجة للغضب العارم والعداء الفاضح الذي انطوت عليه تصريحاتك الأخيرة أشعر أن من غير المناسب في هذا الوقت أن نعقد هذا الاجتماع الذي خططنا له منذ فترة طويلة".

وقال وزير الخارجية الأميركي كنا على استعداد لعقد لقاء مع الجانب الكوري الشمالي وطالبنا بيونغ يانغ تحديد فرقها التحضيرية للقمة ولم نتلق تجاوبا وردا.