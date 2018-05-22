مقتل وإصابة 54 في انفجار حافلة بأفغانستان

قال مسؤولون إن قنبلة على متن حافلة صغيرة انفجرت قرب نقطة أمنية في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان اليوم الثلاثاء مما أدى لسقوط قتلى ومصابين.

وأطلق الانفجار، الذي حدث قرب واحدة من أكبر الأسواق في المدينة، سحابة هائلة من الغبار والدخان في الجو.

وقال نعمة الله باراك، مدير مستشفى مير واعظ في قندهار، إن 16 شخص قتلوا وأكثر من 38 مصاباً بينهم أطفال وصلوا المستشفى حتى الآن، وما زال الضحايا يتوافدون.

وذكر بيان من مديرية الأمن العام أنه تم اكتشاف الحافلة التي كانت معبأة بالمتفجرات في ساحة مفتوحة تضم ورش سيارات لكنها انفجرت قبل أن يتسنى إبطال مفعول المتفجرات فيها.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها.