احتجاز مراهق في بريطانيا هدد بتفجير مئات المدارس

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا اليوم الخميس إن "مراهقاً يبلغ من العمر 18 عاماً، اعتقل فيما يتصل بإرسال تهديدات بتنفيذ تفجيرات إلى مئات المدارس في بريطانيا والولايات المتحدة في مارس.

وطالبت تلك التهديدات، التي أسفرت عن إخلاء كثير من المدارس، بدفع مبالغ مالية وتضمنت التهديد بتفجير مواد ناسفة.

وهذا هو ثالث مراهق عمره 18 عاماً يتم اعتقاله في بريطانيا على صلة بالتهديدات.

وجرى احتجازه الأربعاء للاشتباه بأنه "وراء توجيه تهديدات بالقتل والابتزاز".

وقالت الشرطة إنها "اعتقلته من منزل أسرته في هامبشير في جنوب إنجلترا".

وقال مارك هورسفول كبير المحققين في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان: "نعتقد أن كل من اعتقلوا حتى الآن هم جزء من مجموعة واحدة".