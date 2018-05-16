الشرطة الإندونيسية تقتل 4 أشخاص بعد هجوم على مقر لها

قال متحدث باسم الشرطة الإندوينسية إنه تم قتل أربعة أشخاص صدموا سيارتهم في مقر للشرطة باقليم رياو الإندونيسي وهاجموا من كانوا في الداخل بمناجل.

وأضاف المتحدث ويدعى سونارتو، أن شرطيا قتل وأصيب آخران في الهجوم الذي وقع في عاصمة الإقليم بيكانبارو.

وأصيب صحفي من العاملين بالمقر بجروح ، وقال إن أحد المهاجمين لاذ بالفرار.

وقال تقرير للشرطة إن الرجال قادوا سيارتهم إلى ساحة الشرطة قبل أن يخرجوا منها لتنفيذ الهجوم.

وذكرت وكالة أنتارا الرسمية للأنباء إن صحفيين كانا في مقر الشرطة أصيبا أيضا في الهجوم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجلا ملقى على الأرض وإلى جانبه سيف طويل.