سول : قرار بيونغ يانع تعليق المحادثات مؤسف

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن قرار كوريا الشمالية اليوم الأربعاء تعليق اجتماع على مستوى وزاري بين الكوريتين يدعو للأسف ولا يتفق مع إعلان تاريخي أصدره البلدان في أواخر نيسان.

وقال بايك تاي هيون المتحدث باسم الوزارة في بيان "قرار كوريا الشمالية تأجيل محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين من جانب واحد بسبب تدريبات جوية سنوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا يتفق مع روح إعلان بانمونجوم ويدعو للأسف".

وحث بايك كوريا الشمالية على العودة سريعا إلى المحادثات.

وذكر أنه سيتم إرسال بيان رسمي إلى كوريا الشمالية اليوم الأربعاء.