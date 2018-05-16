كوريا الشمالية تهدد بإلغاء قمة كيم وترامب بسبب مناورات «ماكس ثاندر»

هددت كوريا الشمالية أمس، بإلغاء القمة المرتقبة وغير المسبوقة بين زعيمها كيم جونغ اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت يونهاب نقلاً عن الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونغيانغ ألغت أيضاً مباحثات رفيعة المستوى مع سيؤول بسبب المناورات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية «ماكس ثاندر».

وقالت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة «عليها التفكير ملياً بخصوص مصير القمة المخطط لها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ضوء هذه المناورات العسكرية الاستفزازية».

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية أن المناورات بين الحليفين محاكاة لمحاولة غزو واستفزاز في وقت بدأت العلاقات بين الكوريتين في التحسن.

وتعكس اللهجة الكورية الشمالية المتشددة عودة للخطاب الذي انتهجته في الماضي مع إعلانها مراراً انها بحاجة إلى أسلحة نووية للدفاع عن نفسها ضد غزو أميركي محتمل. وبدأت المناورات الجوية «ماكس ثاندر» في 11 مايو وتستمر أسبوعين، ومن المفترض أن تشارك فيها حوالي مئة طائرة من البلدين. وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن «ماكس ثاندر هي تدريبات منتظمة كانت مقررة قبل وقت طويل من ورود مشروع القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية».