بيونغ يانغ تقترح محادثات بين الكوريتين غدا

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية اقترحت إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين في 16 مايو الجاري.

وقال مسؤول في الوزارة طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب سياسة داخلية إن حكومة كوريا الجنوبية تجري محادثات لوضع اللمسات النهائية من أجل الاجتماع.

وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية يوم السبت إن بيونغ يانغ قررت تفكيك موقع التجارب النووية في الفترة ما بين 23 و25 مايو أيار وذلك وفاء بتعهدها بالتوقف عن إجراء اختبارات نووية. جاء ذلك قبل شهر من اجتماع القمة مع الولايات المتحدة.