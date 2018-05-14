الإمارات تدين هجوم باريس وتدعو لتكاتف يواجه الإرهاب

دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة آفة الإرهاب التي تهدّد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها، ودانت الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة الفرنسية باريس وأدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها أمس، عن إدانة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف الدولة وتضامنها مع الحكومة والشعب الفرنسي في مواجهة العنف والتطرف. وكان إرهابي من أصول شيشانية يحمل الجنسية الفرنسية قد هاجم بسكين المارة وسط باريس، وأوقع قتيلاً وأصاب 4 قبل أن تتدخل الشرطة وترديه قتيلاً، وفيما تبنى تنظيم داعش الهجوم أكدت الأجهزة الأمنية الفرنسية أن الشرطة تحقق مع والدي المنفذ بعد أن احتجزتهما على ذمة القضية.

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