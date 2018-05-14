حزم أميركي تجاه الموقف الأوروبي من «سلوك إيران المؤذي»

أبدت واشنطن موقفاً حازماً تجاه التحركات الأوروبية الهادفة إلى لملمة الخلافات مع طهران، وشددت على أنها تأمل في تعاون أوروبي لمواجهة سلوك إيران المؤذي للعالم والمنطقة، في وقت لم تستبعد معاقبة الشركات الأوروبية التي تتعامل مع طهران.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن لا تزال راغبة في العمل مع شركائها الأوروبيين بشكل «وثيق» للتوصل إلى اتفاق جديد لمواجهة «سلوك إيران المؤذي». وتقول الإدارة الأميركية إن رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق سمح لطهران ببناء جيشها، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن إنفاق الدفاع الإيراني ارتفع بنسبة 40 في المئة منذ 2015.

من جهته، قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون إنه لا يستبعد معاقبة الشركات الأوروبية التي تتعامل مع طهران. وأضاف إن الجيش الإيراني استغل تخفيف الضغوط على الاقتصاد للتدخل في نزاعات في الشرق الأوسط.

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