جماعة مرتبطة بـ "داعش" وراء هجمات الكنائس

قالت وكالة المخابرات الاندونيسية اليوم الأحد إن جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم "داعش " تقف وراء الهجمات الانتحارية التي استهدفت ثلاث كنائس في مدينة سورابايا الاندونيسية.

وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات الوطنية، واوان بوروانتو، إن جماعة أنصار الدولة، التي يخضع مؤسسها المزعوم أمان عبد الرحمن للمحاكمة في اندونيسيا لعلاقته بهجوم وقع في عام 2016، خططت لهجمات تستهدف الشرطة.

وقال لشبكة "مترو تي في" التلفزيونية "خططوا لمهاجمة أهداف للشرطة في 11 أيار/مايو لكن بسبب استعداد الشرطة اختاروا أهدافا بديلة".

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