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انتحاريون يهاجمون 3 كنائس في إندونيسيا ومقتل شخصين على الأقل

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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 قالت الشرطة الإندونيسية إن مفجرين انتحاريين هاجموا ثلاث كنائس في سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 13 آخرين.

وقال فرانس بارونج مانجيرا المتحدث باسم شرطة جاوة الشرقية إنه "يجري تحديد هوية الضحايا".

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن الهجمات شنها "مفجرون انتحاريون" وإن ما لا يقل عن شخصين قُتلا كما أصيب 13 آخرون في التفجيرات.

وعرضت مشاهد في التلفزيون تناثر الأنقاض حول مدخل إحدى الكنائس وتطويق الشرطة المناطق أثناء تجمع حشود.

وتحقق السلطات بشأن ما إذا كان تفجير وقع في كنيسة رابعة.

 وتعد مدينة سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا .



 

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