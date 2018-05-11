إسرائيل تنشر صور قواعد إيران المدمرة بسوريا

زادت إسرائيل من جرعة إحراج إيران عسكريا، عبر نشر الجيش الإسرائيلي الجمعة لصور من الأقمار الصناعية لمواقع إيرانية استهدفتها بالقصف ليلة الاربعاء الخميس في سوريا خلال عملية واسعة النطاق أطلق عليها مسمى "قصر من ورق".

وقصف الجيش الإسرائيلي صباح الخميس ما وصفه بأنه عشرات من الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا ردا على إطلاق القوات الإيرانية، حوالي 20 صاروخا ضد مواقعه في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وعملية "قصر من ورق"، التي شاركت فيها 28 طائرة من طراز F-15 و F-16 وفقا لوزارة الدفاع الروسية، هي الأبرز لسلاح الجو الإسرائيلي في سوريا منذ عام 1973.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا من الأقمار الصناعية لما وصفه بأربعة مراكز للاستخبارات الإيرانية في سوريا في تل غربة وتل كلاب وتل النبي يوشع وتل مقداد.

كما نشر صورا لمجمع عسكري في منطقة الكسوة ومجمع لوجستي يبعد نحو 10 كيلومترات عن دمشق.

كما نشر الجيش مساء الخميس شريط فيديو يظهر تدمير بطارية سورية مضادة للطائرات من نوع أس إيه 22 كانت تطلق النار على طائرات إسرائيلية.

وقد أطلقت البطاريات السورية عشرات الصواريخ على الطائرات الإسرائيلية، حسبما قال الجيش الذي أعلن تدمير بطاريات من نوع أس إيه 17 وأس إيه 22 وأس إيه 5 وأس إيه 2.

وأكد الجيش أن الطائرات الإسرائيلية عادت إلى قواعدها سالمة.

وأشارت وسائل الإعلام الاسرائيلية الجمعة الى التفوق العسكري "الساحق" بالإضافة إلى فاعلية الاستخبارات لدى الجيش الإسرائيلي، وتساءلت عما إذا كانت إيران ستبقى هناك بعد ما وصفته صحيفة هآرتس بانه "فشل كامل" لطهران.

وحض وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الذي تفقد الجولان الجمعة الرئيس السوري بشار الأسد على "طرد الإيرانيين".

وقال ليبرمان عن المواجهة: "لا أعتقد أن الأمر انتهى تماما. إننا نراقب الوضع عن كثب" مضيفا "سنتابع الأوضاع بدقة ونعمل بكل مسؤولية وتصميم".

وفي ما يتعلق بتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده لا تريد "توترات جديدة" في الشرق الأوسط، رد ليبرمان "هي رسالة مهمة أتمنى أن تكون حقيقية، فنحن لم نذهب إلى حدودهم، هم جاؤوا إلينا".