انفجار سد في كينيا يسفر عن دمار هائل ووقوع وفيات

قال مسؤول حكومي اليوم الخميس إن سدا فاض أثناء الليل في بلدة كينية بعد سقوط أمطار غزيرة مما سبب "دمارا هائلا" وأدى إلى وقوع وفيات.

ووقع الفيضان في سولاي بمقاطعة ناكورو على بعد 190 كيلومترا شمال غربي العاصمة نيروبي في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وقال لي كينياجوي حاكم ناكورو في بيان "ألحقت المياه دمارا هائلا بالأرواح والممتلكات. لم نتأكد من حجم الأضرار بعد".