أميركا تعد لفرض عقوبات إضافية على إيران

قال البيت الأبيض الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب يعد لفرض عقوبات جديدة على إيران ربما الأسبوع القادم على أقرب تقدير، لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية "نحن ملتزمون مئة بالمئة بضمان ألا تمتلك إيران أسلحة نووية".

وأضافت "سنواصل ممارسة أقصى الضغوط، فرض عقوبات هائلة عليهم. كل العقوبات التي كانت قائمة قبل الاتفاق ستعود كما كانت، ونعد لإضافة عقوبات جديدة ربما يتم فرضها الأسبوع القادم على أقرب تقدير".