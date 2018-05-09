تفاصيل قمة ترامب مع كيم ستعلن "خلال ثلاثة أيام"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن تفاصيل القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستعلن خلال ثلاثة ايام، ونفى التوصل الى اتفاق على عقدها في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وقال ترامب، الذي كان قد أشار في السابق إلى المنطقة المنزوعة السلاح وسنغافورة كمكانين محتملين للقمة التاريخية، إن المكان والزمان سيعلنان "خلال ثلاثة أيام".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القمة ستعقد في المنطقة المنزوعة السلاح كما كان قد المح الاسبوع الماضي، أجاب بالنفي.

وتأتي تصريحات ترامب فيما يعود وزير الخارجية مايك بومبيو من اجتماع في بيونغ يانغ مع كيم حيث ناقشا التحضيرات للقمة.

وقال البيت الأبيض إن بومبيو اصطحب معه ثلاثة أميركيين كانوا معتقلين في بيونغ يانغ.

وقال ترامب انه تم الاتفاق على مكان وزمان القمة لكنه نبه إلى أن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد.

ورداً على سؤال حول احتمال وقوع مفاجآت قال ترامب "أمور جيدة كثيرة يمكن أن تحصل، كما يمكن أن تحدث أمور أخرى سيئة كثيرة".

وأضاف "أعتقد أن الطرفين سيتفاوضان حول اتفاق. اعتقد أنه سيكون اتفاقا ناجحا جدا وبأن لدينا فرصة لجعله ينجح لكن امورا كثيرا يمكن أن تحصل".