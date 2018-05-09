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بومبيو يصل إلى بيونغ يانغ للقاء مسؤولين كوريين شماليين

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:
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وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إلى بيونغ يانغ للقاء مسؤولين كوريين شماليين.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأميركية أن مسؤولين كوريين شماليين ،لم تحددهم، كانوا في استقباله لدى وصوله.

وأضافت أن بومبيو حل في فندق قبيل اجتماعاته المقررة مع المسؤولين الكوريين الشماليين.

وهذه هي ثاني زيارة معلنة لبومبيو إلى كوريا الشمالية.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي قبيل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال الأسابيع المقبلة.

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