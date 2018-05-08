أميركا تنسحب من الاتفاق النووي وتطبق أقصى العقوبات على إيران

قرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وتطبيق أقصى العقوبات عليها.

وقال ترامب في كلمة متلفزة بخصوص الاتفاق النووي مع إيران إن الاتفاق النووي إيران إن الاتفاق سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم.

وأكد ترامب أنه " لدينا دليل أن الوعود الإيرانية كانت كاذبة" وإلغاء الاتفاق النووي مع طهران سيجعل أميركا أكثر أمانا.

و أضاف الرئيس الاميركي أن الاتفاق النووي كارثي و لا يقيد أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار بما فيها دعم الإرهاب .

وقرر الرئيس الأميركي تطبيق أقصى العقوبات على إيران.