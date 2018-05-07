إصابة فتيين بالرصاص في لندن

أصيب فتيان في الثالثة عشرة والخامسة عشرة بالرصاص الأحد في وضح النهار في لندن التي تشهد مزيدا من الجرائم والاعتداءات، وفق ما أفادت الشرطة.

وعثر شرطيون على الفتيين بعيد إصابتهما بالرصاص في مكانين مختلفين في منطقة هارو شمال غرب العاصمة البريطانية.

وقالت الشرطة في بيان إن "فتى في الثالثة عشرة تمت معالجته في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى في غرب لندن حيث يرقد حاليا".

وأوضحت أن الفتيين يُعانيان إصابات في الرأس لكنهما لا يواجهان خطر الموت. وتسعى الشرطة إلى تحديد ما إذا كان الحادثان على ارتباط ببعضهما.

وازدادت اعمال العنف بواسطة أسلحة نارية أو بيضاء في شكل كبير منذ بداية العام في لندن.

وخلال الفصل الأول من 2018، فتحت سكتلنديارد 45 تحقيقا في جرائم قتل، ما يناهز ضعفي التحقيقات في الفترة نفسها من العام الفائت.

ولاحظت وثيقة لوزارة الداخلية كشفتها صحيفة "ذي غارديان" في ابريل ان سياسة تقليص عديد عناصر الشرطة التي اعتمدتها الحكومة المحافظة منذ العام 2010 "ساهمت على الارجح" في ارتفاع عدد الهجمات.

وتطرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى هذه الظاهرة في خطابه الجمعة أمام اللوبي الأميركي للأسلحة، مؤكدا أن "مستشفى كان معروفا جدا" في لندن بات يشبه "ساحة حرب" بسبب عدد الاعتداءات.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قتل شاب في السابعة عشرة بالرصاص في ساوث وورك جنوب لندن وتخلل هجوم بالاسيد "صداما كبيرا" بين مجموعتين في هاكني شرق المدينة، بحسب الشرطة.