ماكين يرفض أن يحضر ترامب جنازته

أعلن السناتور الجمهوري جون ماكين الذي يصارع سرطان الدماغ أنه لا يريد أن يحضر الرئيس دونالد ترامب جنازته، وفق ما افادت وسائل الإعلام الأميركية السبت.

وذكرت "نيويورك تايمز" و"ان بي سي نيوز" نقلاً عن مقربين من ماكين ان سناتور أريزونا البالغ من العمر 81 عاما الذي تربطه علاقات متوترة مع ترامب، أبدى رغبته بأن يمثل نائب الرئيس مايك بنس البيت الأبيض خلال تشييعه.

ويعبر ماكين كذلك في كتاب جديد وشريط وثائقي عن ندمه لأنه لم يرشح السناتور السابق جوزف ليبرمان نائباً له عندما خاض السباق للرئاسة في 2008 أمام باراك أوباما واختار سارة بايلين الشعبوية عوضاً عنه، وفق "التايمز".

يصارع ماكين ورماً خبيثاً في الدماغ منذ أكثر من سنة وعاد للتو إلى أريزونا بعد جراحة في الأمعاء.

شهدت العلاقة بين ماكين وترامب توتراً لا سيما خلال الانتخابات التمهيدية في 2016 عندما قال الرئيس ان ماكين الذي ظل أسير حرب في فيتنام لسنوات ليس بطل حرب لأنه أسر.

والصيف الماضي غضب ترامب عندما رفض ماكين تأييد قانون جديد يقضي بالغاء نظام "اوباماكير" للرعاية الصحية.