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وزير خارجية بريطانيا في أميركا لبحث ملف إيران

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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قالت بريطانيا إن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون سيسافر إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المناقشات في واشنطن ستتركز على إيران وكوريا الشمالية وسوريا وغيرها من القضايا وأن ذلك يأتي قبل بزيارة مزمعة للرئيس دونالد ترامب إلى بريطانيا في 13 يوليو تموز.

وقال جونسون في بيان "فيما يتعلق بالكثير من تحديات السياسة الخارجية في العالم تعيش بريطانيا والولايات المتحدة حالة تأهب" مشيرا إلى تسميم العميل الروسي المزدوج في بريطانيا سيرجي سكريبال ومعارضة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا ومعارضة تطوير أسلحة نووية في كوريا الشمالية.

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