كوريا الشمالية تعدل توقيتها ليتطابق مع جارتها الجنوبية

أعلنت كوريا الشمالية الجمعة، أنها قدمت توقيت ساعتها بواقع نصف الساعة ليتطابق مع التوقيت في كوريا الجنوبية في إطار حملة دبلوماسية مكثفة من أجل احلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ووافقت الجمعية الشعبية العليا للدولة على قرار تعديل توقيت الساعة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن "إعادة ضبط الوقت هي الخطوة العملية الأولى التي اتخذت بعد اجتماع القمة التاريخي الثالث بين الشمال والجنوب لتسريع العملية من أجل أن يصبح الشمال والجنوب واحدا".

واقترح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الإجراء في الاجتماع التاريخي الذي عقده الأسبوع الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في مبنى "قصر السلام" الواقع في منطقة بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين.



وقال كيم في المحادثات "أشعر بأسى عميق لرؤية ساعتين معلقتين بتوقيتين مختلفين في بيت السلام ، واحدة لسول والأخرى لبيونغ يانغ."

وعاد توقيت كوريا الشمالية الآن مرة أخرى ليتقدم على توقيت جرينتش بتسع ساعات، ليصبح في نفس المنطقة الزمنية التي تقع فيها كوريا الجنوبية واليابان.

يذكر أن كوريا الشمالية سبق أن أقرت تأخير توقيتها القياسي بنصف الساعة في أغسطس 2015. وتمت هذه الخطوة أثناء الاحتفال بالذكرى السبعين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.