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ترامب يعلن تحديد موعد ومكان انعقاد القمة مع الزعيم الكوري

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان موعد ومكان انعقاد القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون تحددا وسيعلنان قريبا.

 

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