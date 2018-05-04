ترامب يعلن تحديد موعد ومكان انعقاد القمة مع الزعيم الكوري

واكب «البيان الإلكتروني» أسبوع الوقاية من التنمر الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ببرامج توعية عدة حققت عشرات آلاف المشاهدات على الشبكات الاجتماعية ضمن حملة #لا_للتنمر التي أطلقتها «البيان».
قالت وزارة الخارجية الصينية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أبلغ وزير الخارجية الصيني في بيونغيانغ بأنه ملتزم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، وذلك مع تسارع الجهود الدبلوماسية لإحلال سلام دائم في المنطقة.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن محاميه مايكل كوهين لم يستخدم أموال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة ليدفع مبلغاً من المال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في إطار عقد قال إنه كان يهدف لمنعها من توجيه «اتهامات كاذبة وابتزازية» بشأن علاقة معه.
عادت طهران إلى خطابها الهجومي تجاه الولايات المتحدة الأميركية، التي بات راجحاً انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني حال لم تلتزم الدول الأوروبية الموقعة عليه بالعمل على إدخال تعديلات لتلافي ما تراه واشنطن «ثغرات رهيبة» بحسب مصادر في البيت الأبيض،
بين جزيرة نيوزيلندا وجزيرة هاواي، تقع مملكة تونغا في الجهة الجنوبيّة من مياه المحيط الهادئ في منطقة بولينيزيا الغربية وتتكون من أرخبيل يضم أكثر من 170 جزيرة، منها حوالي 40 جزيرة مأهولة فقط، وتغطي مساحة تبلغ 740 كيلومترا مربعا.