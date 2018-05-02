دبابات أميركية تصل إلى تخوم روسيا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر وصول لواء دبابات إلى أوروبا قادمة من تكساس في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي.

ونشر موقع "بولندا 24"، فيديو بهذا الخصوص، وقال: إن قطارا دخل الحدود الهولندية حاملا 90 دبابة من طراز "أبرامز"، و140 ناقلة جنود ومركبات برادلي و18 مدفع ذاتي الدفع.

وأشار الموقع أن القطار المحمل بالدبابات الأميركية يتجه نحو بولندا.

ويجري حلف الأطلسي مناورات عسكرية على مقربة من الحدود الروسية، الهدف منها تعزيز الوجود العسكري للناتو في العديد من الدول الأوروبية.