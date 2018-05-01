نتنياهو: لا نسعى لحرب مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن إسرائيل لا تسعى لحرب مع إيران وذلك بعد يوم من كشفه ما وصفه بأنه دليل على وجود برنامج أسلحة نووية إيراني سري.

طرح نتنياهو ذلك بينما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما إن كانت الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق موقع عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية بهدف كبح جماح برنامج إيران النووي.

وانتقد كل من نتنياهو وترامب الاتفاق منذ وقت طويل. وخلال عدة مقابلات تلفزيونية أميركية اليوم الثلاثاء أوضح نتنياهو نقاطه مباشرة للشعب الأميركي. ومن المعروف أن ترامب يشاهد برامج الصباح الباكر الأميركية ويكتب على تويتر رد فعله عليها.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لحرب مع إيران قال نتنياهو في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن) "لا يسعى أحد وراء مثل هذا التطور. إيران هي التي تغير القواعد في المنطقة".

ووصفت إيران تصريحات نتنياهو أمس الاثنين بأنها دعاية. وتقول طهران إن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط.

والموعد النهائي الذي ينبغي أن يتخذ ترامب بحلوله قرارا بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هو 12 مايو أيار الجاري. ويخفف هذا الاتفاق من العقوبات الدولية على طهران مقابل كبح برنامجها النووي.

وقال نتنياهو لبرنامج (فوكس آند فريندز) على شبكة فوكس نيوز عن ترامب "أثق في حكمه. سيفعل الأمر الصحيح".

وأضاف نتنياهو أن الاتفاق النووي يحتاج إلى "تعديل كبير" لكن ترامب ينبغي أن يتخذ هذا القرار.

وقال "هذا النظام يمتلك برنامجا سريا للأسلحة النووية وهم يحاولون امتلاك ترسانة نووية تحت مظلة اتفاق سيئ للغاية. يجب ألا يمتلكونها. الأمر يحتاج بحق لاتفاق جديد".