الدومينيكان تقاطع تايوان وتقيم علاقات دبلوماسية مع الصين

أقامت جمهورية الدومنيكان رسميا علاقات دبلوماسية مع الصين، وفقا لبيان مشترك من الدولتين اليوم الثلاثاء، كما قطعت علاقتها الدبلوماسية مع تايوان.

ووقع الاتفاق وزير خارجية الدومنيكان ميجيل فارجاس ونظيره الصيني وانج يي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وتعتبر بكين تايوان، وهي جزيرة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي، مقاطعة متمردة، ولا يزال عدد قليل من الدول يعترف باستقلالها عن الصين.

ووفقاً لشروط الاتفاقية، فإن جمهورية الدومنيكان "تعترف بوجود صين واحدة في العالم" وأن تايوان "جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

وذكرت صحيفة "أبل ديلي" في تايوان أن القرار قد يكون مرتبطا بجهود جمهورية الدومنيكان للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي هذا العام ، الأمر الذي يتطلب دعم الصين.

وجمهورية الدومنيكان هي الحليف الثالث الذي تفقده تايوان منذ أن تولت الرئيسة تساي إنج-ون من الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال، منصبها في مايو 2016.

ولا تملك الدولة المعزولة سياسياً سوى 19 علاقة دبلوماسية رسمية ، من بينها الفاتيكان.