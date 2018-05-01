ترامب: الاتفاق النووي الإيراني وضع غير مقبول

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن ما كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبعث بالرسالة المناسبة، ويظهر أن الاتفاق النووي الإيراني " وضع غير مقبول".

جاء تصريح الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في البيت الأبيض .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد كشف مساء اليوم، عما وصفه بـ"دليل قاطع" عن وجود مشروع سري يجرى في ايران لتطوير سلاح نووي ، وهذا دليل يثبت أن أيران كذبت على المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو،الذي كان يتحدث من القيادة العسكرية في تل ابيب ، " قبل اسابيع قليلة مضت، وفي انجاز استخباراتي كبير ، حصلت اسرائيل على نصف طن من المواد التي كانت موضوعة في قبو في طهران...إسرائيل كشفت عن 55 الف ملف تحتوى على معلومات"تجريم"بشان البرنامج النووي الإيراني، وفقا لما ذكرته صحيفتا "يديعوت احرونوت" و"جيروزاليم بوست".

واستطرد أن هذه المعلومات يتم التحقق منها من جانب الولايات المتحدة .

وقال نتنياهو " في غضون أيام قليلة سوف يتخذ الرئيس ترامب قراراً بشأن ماذا سوف يفعل حيال الاتفاق النووي، وأنا متأكد من أنه سوف يفعل الشيء الصحيح بالنسبة للولايات المتحدة واسرائيل وللسلام في العالم".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتقد الاتفاق النووي وهدد بالانسحاب منه ، مالم يتم ادخال تعديلات عليه.

من جانبها،رفضت إيران اجراء مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي ،وهددت بتسريع تخصيب اليورانيوم، من بين اجراءات أخرى، ردا على تهديد ترامب بالانسحاب من الاتفاق .