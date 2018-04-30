ارتفاع ضحايا تفجيرات أفغانستان إلى 37 قتيلاً

قتل 37 شخصا على الأقل بينهم كبير مصوري وكالة فرانس برس في افغانستان وتسعة صحافيين آخرين في سلسلة اعتداءات وقعت في كابول وفي جنوب البلاد الاثنين.

وهزت عمليتان انتحاريتان متتاليتان العاصمة صباح الاثنين ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل بينهم رئيس قسم التصوير في مكتب وكالة فرانس برس في كابول شاه مراي. وقتل ثمانية صحافيين آخرين في الاعتداء الثاني الذي استهدف الإعلاميين.

وتبعهما تفجير انتحاري آخر أسفر عن مقتل 11 طفلا في ولاية قندهار الجنوبية وعملية إطلاق نار راح ضحيتها مراسل خدمة "بي بي سي" الافغانية في ولاية خوست (جنوب شرق).

وتبنى تنظيم داعش الاعتداءين في كابول ، وأفادت منظمة مراسلون بلاد حدود أن "الاعتداء الثاني استهدف الصحافة عمدا وهو الهجوم الأكثر دموية (الذي يستهدف الاعلاميين) منذ سقوط نظام طالبان في 2001".