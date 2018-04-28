ترامب يرفض المشاركة في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للعام الثاني، حضور حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض.

ولن يحضر ترامب، المعروف بازدرائه للصحفيين، ذلك الحدث في واشنطن، تاركا رابطة المراسلين الذين يغطون أخباره بدون ضيف الشرف المعتاد.

وكان معظم الرؤساء قد حضروا ذلك الحدث مرة واحدة على الأقل أثناء وجودهم في السلطة وتحمّلوا النكات التي تسخر من أدائهم، لكن ترامب يبتعد بفخر وبصوت عالٍ عن الحدث.

وكتب ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع عبر تويتر يقول: "لماذا أريد أن أكون عالقاً في غرفة مع حفنة من الليبراليين المزيفين الذين يكرهونني؟".

ويعُقد حفل عشاء المراسلين الذي استمر لأكثر من قرن من الزمان تحت اسم مستعار هو "الحفلة الغريبة".

ويجري هذا الحدث على غرار جوائز الأوسكار فيما يتعلق ببعض النواحي مثل استخدام سجادة حمراء إلى جانب عرض تقديمي للجوائز وممثل كوميدي كمضيف للحفل. واختارت الرابطة هذا العام مقدمة العروض الكوميدية، ميشيل وولف.