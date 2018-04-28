ترامب وميركل: يجب كبح طموحات إيران في المنطقة

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس، خلال زيارة إلى واشنطن، أن الاتفاق الموقع مع إيران حول ملفها النووي غير كافٍ لاحتواء طموحات طهران.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب «نعتبر الاتفاق النووي الإيراني مرحلة أولى ساهمت في إبطاء أنشطتهم على هذا الصعيد بصورة خاصة، لكننا نعتقد أيضاً من وجهة نظر ألمانية أن هذا غير كافٍ لضمان كبح طموحات إيران واحتوائها». وأضافت «يجب أن يكون هناك توافق بين أوروبا والولايات المتحدة حول هذا الموضوع».

من جهته، ندد الرئيس الأميركي بالسلطات الإيرانية ووصف النظام في طهران بالقاتل. وقال في هذا السياق إن «النظام الإيراني يغذي العنف وسفك الدماء والفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يجب أن نضمن أن هذا النظام القاتل لا يقترب حتى من سلاح نووي وأن تنهي إيران نشر الصواريخ الخطيرة ودعمها للإرهاب».

وأضاف «بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه في الشرق الأوسط، فإن إيران موجودة حيث توجد مشكلات».

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