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سول توقف بث الدعاية عبر حدودها مع كوريا الشمالية

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن كوريا الجنوبية توقفت مؤقتا عن بث دعاية عبر الحدود بين الكوريتين وذلك قبل أيام من اجتماع القمة المرتقب بين الرئيس مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى "الحد من التوترات العسكرية بين الجنوب والشمال مما يخلق مزاجا لمحادثات سلمية".

كما يعد التوقف بمثابة فرع زيتون ردا على إعلان كيم يوم الجمعة بأن كوريا الشمالية ستعلق اختبارات الصواريخ الباليستية وتغلق موقع التجارب النووية الوحيد في البلاد.

وبدأت كوريا الجنوبية باستخدام مكبرات الصوت عالية الديسيبل لبث رسائل معادية لكوريا الشمالية عبر الحدود عام 1963، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أنهت توقفا عن بث الدعاية المناهضة لكوريا الشمالية في يناير 2016 ردا على قيام بيونج يانج بإجراء تجربة نووية.

وتقوم كوريا الشمالية أيضا ببث دعاية مماثلة عبر الحدود.

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