مسلح يقتل 4 أشخاص داخل مطعم في أميركا

أقدم شاب مسلح على قتل أربعة أشخاص بالرصاص داخل مطعم في الولايات المتحدة الأميركية.

ووفقا لـ " فرانس برس " فإن الشرطة الأميركية كانت تبحث مساء الأحد عن رجل يبلغ التاسعة والعشرين، يُشتبه في أنه قتل أربعة أشخاص وأصاب اثنين آخرين بجروح عندما فتح النار من بندقية نصف آلية داخل مطعم بالقرب من ناشفيل قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت شرطة تينيسي إن المشتبه به، الذي تم التعريف عنه على أنه تريفيس راينكنغ، يعاني من اضطرابات عقلية. وأشارت السلطات إلى أنه استخدم بندقية نصف آلية طراز آي آر-15.

واستُخدم هذا السلاح في عمليات قتل جماعي سابقة في الولايات المتحدة، بما في ذلك عملية في أكتوبر في لاس فيغاس أدت إلى مقتل 58 شخصا، وأخرى في فبراير المنصرم داخل مدرسة ثانوية في باركلاند بفلوريدا أودت بحياة 17 شخصا.

وقال الديموقراطي ديفيد بريلي رئيس بلدية ناشفيل "هذا يحدث في كثير من الأحيان"، داعيا إلى "إصلاح شامل لتشريع الأسلحة".

وحصل إطلاق النار الساعة 03,25 فجرا بالتوقيت المحلي (08,25 بتوقيت غرينتش)، داخل مطعم يعمل 24 ساعة في جنوب شرق ناشفيل.

وقُتل ثلاثة من الضحايا على الفور، بينما توفي رابع في المستشفى، وفق ما ذكرت الشرطة التي أشارت إلى أن شخصين آخرين أصيبا بجروح.

وفي حصيلة سابقة، كانت الشرطة تحدثت عن وجود ثلاثة قتلى وأربعة جرحى على الأقل.

داخل المطعم، قام شاب بتحييد المهاجم وسلبه سلاحه. وقال رئيس بلدية المدينة ومسؤول الشرطة المحلية إن الشاب المدعو جيمس شو "بطل".

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة حيث هناك أسلحة متداولة بين أيدي السكان.

وتعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق لضغوط هدفت إلى تشديد قوانين اقتناء الأسلحة.