«نووي إيران» على طاولة الرئيسين الأميركي والفرنسي الثلاثاء

يهيمن الاتفاق النووي الإيراني على محادثات مرتقبة الأسبوع المقبل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون في واشنطن.

وكشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية مساء أمس، عن أنّ ترامب وماكرون سيبحثان الاتفاق النووي الإيراني في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، على الرغم من أن المباحثات مع الدول الأوروبية بشأن معالجة المخاوف الأميركية من الاتفاق لم تنتهِ تماماً بعد. وأضاف المسؤول للصحافيين، أنّ ترامب سيناقش أيضاً قضايا أخرى مع ماكرون من بينها الضربة العسكرية المشتركة التي تم توجيهها لسوريا.

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