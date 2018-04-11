تحذير شركات الطيران من ضربات صاروخية لسوريا خلال 72 ساعة

دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) شركات الطيران يوم الثلاثاء إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

وذكرت يوروكونترول أن من المكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو النوعين معا خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها عملا عسكريا محتملا لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما يُعتقد بأنه هجوم بغاز سام استهدف مدينة دوما التي تحاصرها المعارضة في مطلع الأسبوع.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى الثلاثاء جولة مقررة إلى أمريكا اللاتينية هذا الأسبوع للتركيز على الرد على واقعة سوريا. وكان ترامب حذر يوم الاثنين من رد سريع وقوي بمجرد التأكد ممن تقع عليه مسؤولية الهجوم.

ولم تحدد يوروكونترول على موقعها الإلكتروني مصدر أي تهديد محتمل.

وقالت "ينبغي توخي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في شرق المتوسط/منطقة معلومات الطيران الخاصة بنيقوسيا".

وسبق أن أصدرت هيئات للطيران في دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تحذيرات لشركات الخطوط الجوية من دخول المجال الجوي السوري، مما دفع العديد منها إلى تجنب المنطقة.

وأفاد موقع (فلايت رادار 24) الذي يرصد حركة الرحلات الجوية بأن الرحلات التجارية الوحيدة التي حلقت فوق سوريا حتى الساعة 1:15 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء تابعة للخطوط الجوية السورية وطيران الشرق الأوسط اللبنانية.

وشمل بيان يوروكونترول منطقة أوسع خارج المجال الجوي الذي تسيطر عليه دمشق.

وتشير خريطة على الموقع الإلكتروني لمنطقة معلومات الطيران الخاصة بنيقوسيا والواردة في بيان يوروكونترول يوم الثلاثاء إلى أن المنطقة تغطي جزيرة قبرص والمياه المحيطة بها.

واستشهدت يوروكونترول في تحذيرها بوثيقة للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، والتي لم يتسن الحصول على نسخة منها.