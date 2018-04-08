بالفيديو اصطدام ناقلة نفط بقصر تاريخي في مضيق البوسفور

اصطدمت ناقلة نفط، السبت، بإحدى ضفتي مضيق “البوسفور” في منطقة جسر “السلطان محمد الفاتح” في مدينة إسطنبول التركية.

وكانت الناقلة، التي كانت تحمل علم مالطا، اصصدمت بأحد القصور المطلة على المضيق.

بينما انتقل قارب إجلاء تابع لشرطة خفر السواحل إلى المنطقة بسرعة عقب تلقيه بلاغًا بالحادث.

وأفادت مصادر أمنية تركية بأن الناقلة، التي يبلغ طولها 225 مترًا وعرضها 32 مترًا، اصطدمت بقصر حكيم باشي صالح أفندي.