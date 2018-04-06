الحكم بحبس رئيسة كوريا الجنوبية السابقة 24 سنة

أجمع محللون أردنيون، على أنّ مقابلة محمد علي الحوثي، التي نشرتها وسائل إعلامية، تتضمن في فحواها معلومات غير دقيقة، وبعيدة عن الواقع، وفي جوهرها محاولات لقلب الحقائق لصالح ميليشيا الحوثي وإيران.