باريس تعلن أن موسكو قررت طرد أربعة دبلوماسيين فرنسيين

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن روسيا ستطرد أربعة دبلوماسيين فرنسيين رداً على قرار باريس طرد أربعة دبلوماسيين روس في إطار قضية الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وقالت الخارجية في بيان إن "القرار الذي اتخذته روسيا اليوم بطرد أربعة في سفارة فرنسا لدى روسيا لم يفاجئنا. لا يمكننا إلا إبداء الأسف والتذكير بأن روسيا رفضت حتى اليوم تقديم التوضيحات المنتظرة في شأن هجوم سالزبري" في جنوب غرب بريطانيا.

وأضافت "عبر قرارها في 26 اذار/مارس طرد أربعة دبلوماسيين روس، أرادت فرنسا أن تظهر تضامنها الكامل مع المملكة المتحدة اثر هجوم بسلاح كيميائي وقع في سالزبري. هذه الاجراءات كانت مدروسة ومتكافئة".

وتابع البيان إن "فرنسا تذكر بتمسكها واستعدادها لحوار بناء مع روسيا حول مجمل الموضوعات الدولية".

وردت روسيا الجمعة بالمثل على دول غربية قررت الأسبوع الفائت طرد دبلوماسيين روس في إطار قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، في موجة طرد متبادل لدبلوماسيين هي الأكبر في التاريخ الحديث.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفراء 23 دولة بينها فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وكندا وبولندا حيث تم إبلاغهم اجراءات الطرد التي اتخذت بحق دبلوماسييهم.