ارتفاع ضحايا حريق المركز التجاري الروسي إلى 55 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا حريق مركز "زيمنايا فيشنيا" التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية إلى 55 قتيلا، حسبما أفاد مصدر في مركز الطوارئ في مكان الحادث.

فيما أعلن نائب وزير الحالات الطارئة الروسي، فلادلين أكسينوف، على قناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين، عن إصابة ما لا يقل عن 45 شخصا بالحريق.

وأفاد نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات، أندريه مامشينكوف، أن أكثر من 660 شخصا شاركوا في إخماد الحريق وإزالة الحطام.

وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن مساحة الحريق بلغت 1.500 متر مربع، أما بؤرته فكانت في الطابق الرابع وهو الأعلى في المبنى، ويحتوي على غرف للعب الأطفال وثلاث صالات سينما، وتسنى لرجال الإطفاء فحص اثنتين منها، أما الثالثة فتعذر الوصول إليها بسبب الدخان الكثيف.

وبحسب خبراء فإن الحريق شب في الطابق الأعلى من المبنى، وتم نقل 20 شخصا منه على الفور لإسعافهم، وإجلاء 100 آخرين إلى أماكن آمنة.

ورجّح مصدر في خدمات المراقبة التقنية المحلية أن الحريق اندلع بسبب مخالفات في تركيب واستغلال الشبكات الكهربائية داخل مبنى المركز. لكنه أضاف أن الخبراء سيدرسون فرضيات أخرى للحادث، بما فيها فرضية اشتعال النيران بفعل فاعل.