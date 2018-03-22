بالفيديو.. قنابل مسيلة للدموع لعرقلة تصويت في برلمان كوسوفو

في واقعة هي الأولى من نوعها، ألقى نواب معارضون في كوسوفو غازا مسيلا للدموع في قاعة البرلمان، أمس الأربعاء، لمنع نواب آخرين من التصديق على اتفاق حدودي مع الجبل الأسود "مونتينيجرو".

ورغم القنابل المسيلة للدموع، وافق برلمان كوسوفو، الأربعاء، على اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود مع جمهورية الجبل الأسود.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن ثلثي أعضاء البرلمان صوتوا بالموافقة على تلك الاتفاقية.

وتعد تلك الاتفاقية شرطًا أوروبيًا للسماح لمواطني كوسوفو بالانتقال بحرية داخل منطقة السفر الحر المعروفة باسم "شنجن".

يذكر أن جمهورية الجبل الأسود، التي وافقت أيضًا على تلك الاتفاقية، تعترف باستقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008، وهو الأمر الذي لا تعترف به بلجراد.