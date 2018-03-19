29 قتيلا وجريحا بحريق فندق في مانيلا

سقط 29 شخصا بين قتيل وجريح في حريق ضخم شب باحد الفنادق في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وقال مسؤولون إن الحريق الهائل الذي اجتاح فندقا في العاصمة الفلبينية تم إخماده يوم الاثنين بعد أكثر من 24 ساعة من اندلاعه مع ارتفاع عدد القتلى إلى خمسة.

وقالت الشرطة إن 24 شخصا أصيبوا في الحريق الذي شب في فندق "ووترفرنت مانيلا بافيليون" في مدينة مانيلا بما في ذلك ثلاثة نزلاء أجانب من اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

وجميع الوفيات الخمس من العاملين في كازينو يقع في الفندق، الذي يضم 350 غرفة ، وفقا لشركة الفلبين للتسلية التي تدير الكازينو.

وتم الإعلان عن وفاة ثلاثة أشخاص لدى وصولهم الى المستشفى يوم الأحد كما تم انتشال جثتين آخريين مساء الأحد في الطابق الخامس حيث كان رجال الإطفاء يكافحون الحريق.

إلى ذلك قال مكتب مكافحة الحرائق إنه مازال يتأكد من صحة تقرير قال إن شخصا آخر ممن نقلوا إلى المستشفى توفى أيضا. وأصيب عدة أشخاص في الحريق.

وقال رجال الإطفاء إنه تمت مراجعة نحو 300 نزيل وأكثر من 70 موظفا بعد إجلائهم من فندق بافيليون بمانيلا مع اشتعال الحريق عبر عدة طوابق.

وأضاف رجال الإطفاء أن عدة طوابق من الفندق المؤلف من 509 غرف "دُمرت تماما" ولكن تحقيقاتهم مازالت لم تكتمل. والفندق مملوك لشركة ووترفرونت الفلبين