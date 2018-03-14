العثور على جثث أربعة أشخاص في شقة في نيويورك

أكد محقق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء العثور على جثث رضيعة، وصبي/ 16 عاما/ واثنين من البالغين مقتولين بالرصاص في الرأس بشقة في نيويورك.

وعثر على الطفلة الصغيرة في غرفة نوم بالشقة الكائنة في حي بروكلين بنيويورك بجوار جثة والدها/ 26 عاما/.

وجرى العثور على الصبي/ 16 عاما/ ميتا في غرفة أخرى، ورجل/ 57 عاما في الحمام.

وكشفت التحقيقات عن وجود صلة ارتباط بين الأربعة أشخاص، إما عن طريق الدم أو الزواج.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن جدة الرضيعة اكتشفت الجثث في وقت مبكر اليوم، وطلبت الشرطة.

ولم يقدم المحققون أي تفاصيل بشأن مرتكب هذه المذبحة ودوافعه المحتملة.