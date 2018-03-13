5 حقائق هامة عن وزير الخارجية الأميركي الجديد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

كما أعلن عبر حسابه على موقع تويتر تعيين مدير الاستخبارات مايك بومبيو خلفا له.

ونشرت "رويترز" تقريراً في الأول من ديسمبر 2017، يتناول أهم الحقائق عن بومبيو، جاء فيه:

- بومبيو البالغ من العمر 53 عاما يطلع الرئيس بشكل منتظم على معلومات المخابرات ويعتبر من أحد أكثر الأصوات تشددا إزاء كوريا الشمالية في الدائرة المقربة من ترامب.

- قلل بومبيو من نطاق التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 وقال إن موسكو سعت للتأثير على الانتخابات الأميركية لعقود.

- ينتقد بومبيو إيران علنا مثل ترامب ودعا إلى إلغاء اتفاق أبرم في 2015 للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. وقال في أكتوبر الماضي إن إيران”تقود مساعي حثيثة لتكون القوة المهيمنة في المنطقة“.

- ساند بومبيو ما تقوم به الحكومة الأميركية من جمع شامل للبيانات الخاصة باتصالات الأميركيين، وفي مقال للرأي نشر العام الماضي دعا إلى العودة إلى جمع البيانات الوصفية للمكالمات الهاتفية المحلية وضمها إلى معلومات مالية وأخرى متعلقة بأسلوب الحياة في قاعدة بيانات واحدة يمكن البحث فيها.

- قبل أن يتولى بومبيو منصب مدير (سي.آي.إيه) كان عضوا جمهوريا محافظا في مجلس النواب عن ولاية كانساس. وهو ضابط جيش متقاعد وتخرج في الأكاديمية العسكرية الأميركية في وست بوينت في نيويورك وكلية هارفارد للحقوق.