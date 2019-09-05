أطباء الإمارات يدشنون حملة زايد الإنسانية في إقليم السند

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن اطباء الامارات حملة زايد الانسانية لعلاج الفقراء بمنطقة كاثور في اقليم السند في الباكستان تزامنا مع اليوم الدولي للعمل الخيري تحت شعار " على خطى زايد " في رسالة حب وعطاء وتسامح لاطفال باكستان انسجاما مع توجيهات قيادتنا الحكيمة بان يكون عام 2019 عام التسامح وتعزيزاً لدور الإمارات ورسالتها الإنسانية والحضارية، وفاءً لنهج الخير الذي أرساه مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



وتهدف حملة زايد الانسانية التي تأتي بمبادرة انسانية مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية وبالشراكة مع المؤسسات الباكستانية الحكومية والخاصة وغير الربحية وبالتنسيق مع سفارة الامارات لدى باكستان، الى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الانساني بين الشباب، وتبني مبادرات صحية علاجية ووقائية في إطار برنامج اماراتي باكستاني يستمر ثلاثة سنوات.



وشهد حفل التدشين سعادة / الدكتور سالم الخديم الظنحاني قنصل عام دولة الامارات العربية المتحدة لدى كراتشي الذي استمع الى شرح مفصل عن حملة زايد الانسانية في محطاتها الحالية في اقليم السند والتي تتضمن تنظيم العديد من البرامج ابرزها التنظيم الدوري لملتقى القيادات الانسانية الشابة لاستقطاب الشباب وتاهيلهم وتمكينهم في خدمة الانسانية اضافة الى تكريم القياديين بجائزة زايد الشبابية للعمل الانساني والتي تمنح للشباب من الذين قدمو خدمات انسانية جليلة واحدثو فرقا في مجالات العمل الانساني العالمي كسفراء زايد في العمل الإنساني.



كما استعرض قنصل الامارات جهود الفرق الطبية التطوعية في علاج المرضى الفقراء، وتفقد العيادات المتحركة والمستشفى الانساني الميداني للاطفال والنساء والمجهز بوحدات طبية متقدمة من قسم لاستقبال المرضى وقسم للاقامة القصيرة وقسم اشعة وقسم مختبر متكمل اضافة الى صيدلية متحركة تقدم الدواء المجاني للاطفال والنساء والمسنين بمشاركة نخبة من كبار الاطباء من المتطوعين في فرق عيال زايد التطوعي من المتطوعين في برنامج الامارات للتطوع المجتمعي والتخصصي.



واكدت سفيرة العمل الانساني الدكتورة ريم عثمان ان المهام الانسانية لاطباء الامارات في محطتها الحالية في القرى الباكستانية تاتي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ “اليوم الدولي للعمل الخيري” الذي ييصادف الخامس من سبتمبر من كل عام، ويأتي الاحتفال هذا العام تزامنا مع “عام التسامح”، مشيرة الى ان الامارات نجحت في تحويل العمل الخيري إلى ثقافة وسلوك مجتمعي راسخ في الشخصية الإماراتية بهدف تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والتطوع وخدمة الوطن.



ومن جانبه أكد جراح القلب الاماراتي الدكتور عادل الشامري الئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس اطباء الامارات ان العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء والتعاون يشكلان ركيزة أساسية في التوجهات الإنسانية لدولة الإمارات منذ تأسيسها، وأن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أرست نهجاً ثابتاً ومنظومة عمل تطوعي أصيلة بجهود أبنائها بما تحمله من قيم والتزام أخلاقي تجاه خدمة الإنسان وسعادته وصون كرامته أينما كان.



وقال ان الامارات سباقة في مجال العمل الانساني الذي ارسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء لكل محتاج في أي مكان في العالم، وتواصله من بعده قيادتنا الرشيدة حتى باتت دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول المانحة للمساعدات الخارجية وتتولى قيادة المشاريع الانسانية بسواعد شبابها من ابناء زايد الخير والعطاء، لإسعاد المجتمعات ورقيه والذي يؤكد الدور الريادي للشباب من عيال زايد في مجال العمل الإنساني والتنموي محلياً وعالمياً، ويدعم رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وبالاخص المراة في مجالات العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني.



واوضحت سعادة / العنود العجمي المديرة التفيذية لمبادرة زايد العطاء مديرة برامج القيادات الاماراتية الشابة الانسانية ان الحملة شهدت اقبالا كبيرا من الاطفال والنساء للاستفادة من البرامج التطوعية العلاجية المجانية في المستشفى الاماراتي الباكستاني الميداني.



واضافت ان الفرق الطبية التطوعية في مهامها الحالية في مدينة كاثورالباكستانية نجحت في الكشف المبكر على المئات من الحالات، إضافة إلى تقديم العلاج المجاني للمرضى المصابين بالأمراض القلبية والصدرية والمزمنة، من خلال فرق طبية تطوّعية تقوم بتصنيف الحالات المرضية والكشف المبكر، ومن ثم علاج الحالات الطارئة والتوعية بأهم الأمراض وأفضل سبل الوقاية والعلاج.



وتوجه رئيس مستشفى بنك باكستان للعيون بالشكر لدولة الإمارات على هذه المبادرة الكريمة والطيبة التي تأتي ضمن توجهاتها المعروفة في تقديم الخير للآخرين، مشيدا بمبادرات زايد العطاء الانسانية العالمية والتي قدمت نموذجا مبتكرا غير مسبوق في مجال استقطاب وتاهيل وتمكين المراة في العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الانساني.



من جانبهم اشاد المرضى من النساء والاطفال الذين استفادوا من الحملات الطبية التطوعية بمبادرات زايد الانسانية والتي قدمت لهم بريق امل للشفاء من الامراض بإشراف اطباء اماراتيين وباكستانيين مهره وباستخدام عيادة متحركة ومستشفى ميدانيا متخصصا، مثمنين جهود الكوادر الطبية التطوعية الذين ساهمو بشكل فعال من التخفيف من معاناتهم.