تفشي انفلونزا الطيور شمالي ألمانيا

المصدر: د ب أ

تفشى مرض انفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن بمدينة فيسمار شمالي ألمانيا.

وأعلنت وزارة الزراعة في ولاية مِكلنبورج فوربومرن مساء اليوم السبت أنه ثبت إصابة بطة بفيروس شديد العدوى من النوع الفرعي لفيروس إتش 5.

وفي وقت سابق، كانت بعض الطيور ظهر عليها علامات لإصابتها بأمراض الجهاز التنفسي، وأكدت الوزارة المحلية على ضرورة الالتزام بتدابير السلامة للوقاية من انفلونزا الطيور في مزارع الدواجن.

كانت الأشهر الماضية شهدت هدوءا فيما يتعلق بطاعون الدواجن شديد العدوى، وكانت آخر حالة إصابة بالمرض تم تسجيلها لدى معهد فريدريش لوفلر للصحة البيطرية في ألمانيا، في نهاية مارس الماضي.

يذكر أنه من خلال عدة تفشيات للمرض في مزارع دواجن وحدائق للحيوان في مختلف أنحاء ألمانيا في 2016/2017، تم تسجيل أكبر سلسلة موثقة من حالات الإصابة بانفلونزا الطيور في ألمانيا.

وكان المرض ظهر في نحو 30 دولة في أوروبا، وذلك بعد أن كان قد تفشى في وقت سابق في آسيا وروسيا.