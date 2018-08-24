ترامب يلغي زيارة بومبيو لكوريا الشمالية

المصدر: أ ف ب

ألغى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية كانت مقررة بداية الاسبوع المقبل بسبب عدم احراز تقدم على صعيد نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، محملا الصين جزئيا مسؤولية هذا الأمر.

وكتب ترامب على تويتر "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو عدم التوجه الى كوريا الشمالية في هذه المرحلة، لأنني أشعر بأننا لا نحرز تقدما كافيا على صعيد نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية"، مضيفا "بسبب موقفنا الاكثر تشدداً حيال الصين في موضوع التجارة، أعتقد أنهم ما عادوا يساعدون كما في السابق في عملية نزع السلاح النووي".