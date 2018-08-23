ترامب: ستُفقرون جميعاً إذا تم عزلي

المصدر: البيان الالكتروني

رأى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "الجميع سيصبحون فقراء جدا" حال تم عزله من منصبه، الخميس، متسائلا عن كيفية تنفيذ ذلك الأمر، بعدما قطع خطوات واسعة لتحسين الظروف الاقتصادية في بلاده.

وجاء قول ترامب، حسب (سي. أن. أن) في معرض إجابته على سؤال تلقاه خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، حيث رد على الإعلامية آينسلي إيرهارت، بقوله: "أعتقد أن السوق ستنهار، وأعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا"، حسب رأيه.

وتساءل ترامب: "لا أعرف كيف يمكنك أن تحاسب شخصًا قام بعمل رائع"، مضيفا أنه سيمنح نفسه "A +" إذا طلب منه تقييم أدائه في منصبه حتى الآن، وقال: "لا أعتقد أن أي رئيس قد قام بما قمت به"، حسب تعبيره.