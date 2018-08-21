أمين عام الأمم المتحدة يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

المصدر: البيان الالكتروني

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المسلمين بعيد الأضحى، داعيا إلى استلهام قيم التعاطف وعمل الخير والإحسان للآخرين من الاحتفال به.

وقال الأمين العام في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: عيد مبارك لجميع المحتفلين به، فلنستلهم جميعا من قيم التعاطف وعمل الخير والإحساس بالآخرين، التي يجسدها الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.