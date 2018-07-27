مقتل وزير و3 أشخاص آخرين في تحطم طائرة بباراغواي

المصدر: رويترز

قال مسؤول في باراغواي للصحفيين أمس الخميس إن وزير الزراعة لويس جنيتينج وثلاثة أشخاص آخرين قتلوا عندما تحطمت طائرة صغيرة كانت تقلهم إلى العاصمة اسونسيون في منطقة مستنقعات مساء أول أمس الأربعاء.

وقال خواكين روا رئيس إدارة الطوارئ الوطنية "نعلن ببالغ الأسى مقتل أربعة أشخاص في رحلة جوية تعرضت لحادث" مضيفا أن موظفي الإغاثة يحاولون الآن انتشال الجثث وأن الطائرة "تحطمت تماما".

وقال لويس أجيري مدير إدارة الطيران المدني لرويترز إن فريق البحث والإنقاذ عثر على الطائرة صباح اليوم الخميس على بعد ستة كيلومترات من مطار مدينة أيولاس في جنوب البلاد الذي أقلعت منه الطائرة.

وأضاف أن الطائرة لم تحلق إلا لدقيقتين أو ثلاث ولم تكن قد وصلت بعد لارتفاع كبير قبل سقوطها. وقتل في الحادث أيضا نائب للوزير والطيار ومساعده.